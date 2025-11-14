Владислав Белаз и Армен Петросян проведут бой за титул чемпиона RCC

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв проведёт поединок с экс-бойцом UFC и экс-чемпионом Fight Nights Арменом Петросяном. Как информирует пресс-служба лиги, спортсмены сразятся в главном событии турнира по смешанным единоборствам RCC 24.

Бой, который пройдёт в рамках пяти раундов, запланирован на 12 декабря на 12-тысячной «УГМК-Арене».

В общей сложности на счету Ковалёва в смешанных единоборствах на данный момент 10 поединков, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения. В активе Петросяна 15 боёв, где он добыл 10 побед и потерпел пять поражений.

Шлеменко и Ковалёв провели битву взглядов: