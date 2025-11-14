Скидки
Экс-чемпион мира Паркер провалил допинг-тест на кокаин в день поражения в конце октября

Экс-чемпион мира Паркер провалил допинг-тест на кокаин в день поражения в конце октября
Комментарии

33-летний новозеландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, бывший чемпион мира Джозеф Паркер провалил допинг-тестирование, так как Добровольная независимая антидопинговая ассоциация (VADA) в день его поединка с Фабио Уордли 25 октября обнаружила в крови кокаин, о чём сообщили в ВВС.

«Джозеф Паркер получил неблагоприятное заключение после своего боя с Фабио Уордли. Пока дело не расследовано, никаких дополнительных комментариев сделано не будет», — приводит заявление промоутерской компании Паркера Queensberry Promotions британское издание.

Паркер может получить двухлетнюю дисквалификацию, но также может быть отстранен от работы всего на три месяца, в зависимости от обстоятельств. Любой запрет будет вынесен Антидопинговым управлением Великобритании (UKAD) и Британским боксерским контрольным советом (BBBC).

В поединке с Уордли Паркер потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде.

