Видео: Ислам Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился свежим видео со своим товарищем Исламом Махачевым. В настоящий момент Махачев готовится к титульному поединку в полусреднем весе UFC с Джеком Делла Маддаленой. Бой пройдёт на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября мск.

«Последние два килограмма Ислама», — говорится в описании к видео.

Махачев к настоящему моменту принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.

Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием: