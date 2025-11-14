Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Ислам Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием

Видео: Ислам Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился свежим видео со своим товарищем Исламом Махачевым. В настоящий момент Махачев готовится к титульному поединку в полусреднем весе UFC с Джеком Делла Маддаленой. Бой пройдёт на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября мск.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Последние два килограмма Ислама», — говорится в описании к видео.

Махачев к настоящему моменту принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.

Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием:

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: какие цифры на весах покажет Махачев в новом дивизионе? LIVE
Live
Взвешивание UFC 322: какие цифры на весах покажет Махачев в новом дивизионе? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android