Ислам Махачев успешно прошёл церемонию официального взвешивания перед боем за титул

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев успешно прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

Ислам уложился в лимит полусреднего дивизиона, показав на весах 77,11 кг.

Все права на видео принадлежат UFC

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде.