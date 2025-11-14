Валентина Шевченко и Вэйли Чжан показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, и экс-чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 322. Он состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Шевченко и Вэйли показали на весах одинаковый вес — 56,24 кг.

Валентина дебютировала в смешанных единоборствах в апреле 2003 года, а в UFC Шевченко пришла в декабре 2015 года. Всего на своём счету в ММА она имеет 25 побед, четыре поражения, один поединок был признан ничьей решением судей.

Чжан Вэйли 36 лет. В качестве профессионального бойца ММА она дебютировала в 2013 году. В её рекорде 26 побед и три поражения.