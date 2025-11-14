Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко и Вэйли Чжан показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

Валентина Шевченко и Вэйли Чжан показали одинаковый вес на церемонии взвешивания
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, и экс-чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 322. Он состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Шевченко и Вэйли показали на весах одинаковый вес — 56,24 кг.

Валентина дебютировала в смешанных единоборствах в апреле 2003 года, а в UFC Шевченко пришла в декабре 2015 года. Всего на своём счету в ММА она имеет 25 побед, четыре поражения, один поединок был признан ничьей решением судей.

Чжан Вэйли 36 лет. В качестве профессионального бойца ММА она дебютировала в 2013 году. В её рекорде 26 побед и три поражения.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Главный бой в силе. LIVE
Live
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Главный бой в силе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android