Роман Копылов и Грегори Родригес показали равный вес в преддверии поединка на UFC 322

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов и представитель Бразилии Грегори Родригес успешно уложились в лимит категории в рамках официальной церемонии взвешивания перед боем, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322.

И Копылов, и Родригес показали одинаковый вес — 83,91 кг.

Копылову 33 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Грегори также 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса 17 побед и шесть поражений.