Леон Эдвардс оказался тяжелее Карлоса Пратеса перед боем на UFC 322 в Нью-Йорке

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и девятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес успешно прошли церемонию официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

Эдвардс показал на весах 77,11 кг, а Пратес — 76,65 кг.

Карлос дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2012 года, а в UFC бразилец стал выступать с февраля 2024 года. В рекорде спортсмена 22 победы и семь поражений.

Леон дебютировал на профессиональном уровне в ММА в июне 2011 года. Рокки перешёл в сильнейшую организацию в мире в ноябре 2014 года. На счету Эдвардса 22 победы и пять поражений.