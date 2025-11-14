Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс оказался тяжелее Карлоса Пратеса перед боем на UFC 322 в Нью-Йорке

Леон Эдвардс оказался тяжелее Карлоса Пратеса перед боем на UFC 322 в Нью-Йорке
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и девятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес успешно прошли церемонию официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Карлос Пратес

Эдвардс показал на весах 77,11 кг, а Пратес — 76,65 кг.

Карлос дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2012 года, а в UFC бразилец стал выступать с февраля 2024 года. В рекорде спортсмена 22 победы и семь поражений.

Леон дебютировал на профессиональном уровне в ММА в июне 2011 года. Рокки перешёл в сильнейшую организацию в мире в ноябре 2014 года. На счету Эдвардса 22 победы и пять поражений.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Главный бой в силе. LIVE
Live
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Главный бой в силе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android