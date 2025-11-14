Борщёв и Сусуркаев уложились в лимиты своих весовых перед выступлением на турнире UFC 322

Российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв, а также соотечественник, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев успешно прошли церемонию официального взвешивания перед турниром UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

Борщёв и его соперник, представляющий Бразилию, Матеус Камило показали одинаковый вес — 70,58 кг.

Байсангур, в свою очередь, продемонстрировал на весах 84 кг, а его соперник Эрик Макконико — 84,14 кг.

Борщёву 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В рекорде Борщёва восемь побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту у него в рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни ни одного поражения.