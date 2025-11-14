Делла Маддалена успешно сделал вес перед боем с Исламом Махачевым, воспользовавшись ширмой

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена успешно прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя с 34-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым, который возглавит турнир UFC 322. Ивент пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке.

Джек смог уложиться в лимит полусреднего дивизиона только после того, как ему была предоставлена ширма. На весах Делла Маддалена показал 77,01 кг.

В качестве профессионального бойца ММА Джек дебютировал в 2016 году, а в североамериканскую лигу он пришёл в 2022 году. В рекорде Делла Маддалены 18 побед и два поражения.