Бой между Джошуа и Полом будет носить статус профессионального поединка — инсайдер

Авторитетный инсайдер журнала The Ring Майк Копингер сообщил, что бой между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом состоится 19 декабря в Лондоне на «O2 Арене».

Согласно имеющейся информации, поединок будет носить статус профессионального боя.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский атлет имеет 12 побед и одно поражение.