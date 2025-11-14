Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт сообщил, будет ли Дональд Трамп присутствовать на турнире UFC 322 в Нью-Йорке

Дана Уайт сообщил, будет ли Дональд Трамп присутствовать на турнире UFC 322 в Нью-Йорке
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, будет ли президент США Дональд Трамп присутствовать на предстоящем турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

«Президент Трамп — один из тех, кто любит поддерживать спорт. Будет ли он присутствовать на турнире UFC 322? Нет, его не будет», — приводит слова Уайта портал FOX Sports Australia.

Напомним, в главном событии вечера UFC 322 состоится бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг). Джек идёт на серии из восьми побед в UFC, а Ислам — из 15.

Материалы по теме
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Live
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android