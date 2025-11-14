Дана Уайт сообщил, будет ли Дональд Трамп присутствовать на турнире UFC 322 в Нью-Йорке

Президент UFC Дана Уайт сообщил, будет ли президент США Дональд Трамп присутствовать на предстоящем турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

«Президент Трамп — один из тех, кто любит поддерживать спорт. Будет ли он присутствовать на турнире UFC 322? Нет, его не будет», — приводит слова Уайта портал FOX Sports Australia.

Напомним, в главном событии вечера UFC 322 состоится бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг). Джек идёт на серии из восьми побед в UFC, а Ислам — из 15.