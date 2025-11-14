Результаты взвешивания участников UFC 322. Махачев оказался тяжелее Делла Маддалены

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 ноября, состоялась процедура официального взвешивания участников турнира UFC 322, который пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.

Главный бой вечера, чемпионский поединок в полусреднем весе: Джек Делла Маддалена (77,01 кг) vs Ислам Махачев (77,11 кг).

Чемпионский поединок в женском наилегчайшем весе: Валентина Шевченко (56,51 кг) vs Вэйли Чжан (56,51 кг).

Полусредний вес: Шон Брэди (76,83 кг) vs Майкл Моралес (77,38 кг).

Полусредний вес: Леон Эдвардс (77,11 кг) vs Карлос Пратес (76,92 кг).

Лёгкий вес: Бенеил Дариуш (71,3 кг)* vs Бенуа Сен-Дени (70,57 кг).

Средний вес: Бо Никал (84,27 кг) vs Родолфо Виейра (84,36 кг).

Средний вес: Роман Копылов (84 кг) vs Грегори Родригес (84,27 кг).

Женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (57,06 кг) vs Трейси Кортес (56,97 кг).

Полулёгкий вес: Малкольм Уэллмэйкер (65,13 кг) vs Итсен Юуин (65,86 кг).

Средний вес: Кайл Дакас (84,36 кг) vs Джеральд Мёршарт (84,18 кг).

Полулёгкий вес: Пэт Сабатини (66,04 кг) vs Хосе Марискаль (66,04 кг).

Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,43 кг) vs Фатима Клайн (52,34 кг).

Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84 кг) vs Эрик Макконико (84,18 кг).

Лёгкий вес: Вячеслав Борщёв (70,66 кг) vs Матеус Камило (70,66 кг).

*Отметим, вес не удалось сделать Бенеилу Дариушу. Его оштрафуют на 20% от гонорара.