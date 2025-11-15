Порье выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность, что победителем в предстоящем поединке между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет российский боец. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322, а на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе.

«Я бы выбрал победителем Ислама. Но если Джек выиграет бой или даже нокаутирует Махачева, не буду сильно ошеломлён. Конечно, в том случае, если Делла Маддалена возьмёт верх решением судей или заставит сдаться, буду ошеломлён. Но вынужден сказать, что победу одержит Ислам решением судей. Если бы делал ставку, поставил бы на этот исход», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.