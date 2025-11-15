Скидки
Порье выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность, что победителем в предстоящем поединке между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет российский боец. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322, а на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я бы выбрал победителем Ислама. Но если Джек выиграет бой или даже нокаутирует Махачева, не буду сильно ошеломлён. Конечно, в том случае, если Делла Маддалена возьмёт верх решением судей или заставит сдаться, буду ошеломлён. Но вынужден сказать, что победу одержит Ислам решением судей. Если бы делал ставку, поставил бы на этот исход», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

