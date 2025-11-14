Ислам Махачев ответил, кого из бойцов UFC нужно отправить в Дагестан на два-три года

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, кого из бойцов UFC следует отправить на два—три года в Дагестан для совершенствования навыков в борьбе.
— Конор Макгрегор.
— Нет, ему запрещено.
— Шон Брэди.
— Нет, этому парню это не нужно.
— Иан Гарри.
— Да, ему стоило бы провести немного времени в Дагестане.
— Пимблетт.
— Ему придётся переехать в Дагестан и жить там, чтоб узнать, как бороться.
— Топурия.
— Нет, он и так сосед.
— Чендлер.
— Да, ему надо заехать для того, чтобы улучшить кардио.
— Камару Усман.
— Нет. Он уже был.
— Леон Эдвардс.
— Он уже тренировался с нами в AKA, может приехать к нам.
— Делла Маддалена.
— Это будет хорошее место для него, пусть приезжает, — сказал Махачев в интервью порталу ESPN.