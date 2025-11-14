Девин Хейни включил Бивола в топ-5 лучших боксёров P4P в мире

26-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе американец Девин Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий в интервью порталу DAZN.
Топ-5 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий по версии Девина Хейни.
1. Теренс Кроуфорд.
2. Александр Усик.
3. Наоя Иноуэ.
4. Дмитрий Бивол.
5. Джесси Родригес.
Напомним, Девин дебютировал в качестве профессионального боксёра в декабре 2015 года. В своём рекорде Хейни имеет 32 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, один поединок был признан несостоявшимся. Он выступает в левосторонней стойке.