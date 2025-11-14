Экс-чемпион Bellator Ярослав Амосов вошёл в пул тестирования бойцов UFC на допинг

Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов вошёл в пул тестирования бойцов UFC на допинг. Об этом информирует официальный сайт UFC Annti-Doping.

Фото: Скриншот сайта UFC Annti-Doping

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 марта на турнире Cage Fury FC 140 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), украинский атлет разделил октагон с американцем Кёртисом Миллендером. Бой завершился победой Ярослава удушающим приёмом в первом раунде.

В своём рекорде Амосов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.