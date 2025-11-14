Доход от продажи билетов на UFC 322 станет третьим самым высоким в истории лиги на «MSG»

Президент UFC Дана Уайт сообщил в интервью FOX Sports Australia, что доход от продажи билетов на предстоящий турнир UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке, составит примерно $ 13 млн.

Таким образом, доход от этого ивента станет третьим самым высоким в истории лиги среди ивентов, проведённых в Нью-Йорке на культовой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Лидерство в данном показателе удерживает выручка от продажи билетов на турнир UFC 205, которая составила $ 17,7 млн. Второе место занимает доход от UFC 309. Тогда лига смогла заработать $ 16,6 млн от продажи билетов.

Напомним, в главном событии вечера UFC 322 состоится бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг). Джек идёт на серии из восьми побед в UFC, а Ислам — из 15.