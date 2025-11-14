Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топовый боец UFC объяснил, почему у Махачева нет шансов на победу в бою с Делла Маддаленой

Топовый боец UFC объяснил, почему у Махачева нет шансов на победу в бою с Делла Маддаленой
Аудио-версия:
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в среднем весе британец Майкл Пейдж поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их бой состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Бой Джека с Исламом, безусловно, вызывает интерес. Хотя он меня раздражает, поскольку из-за него весь дивизион задерживается. Тем не менее их поединок всё равно вызывает восхищение. Мне кажется, что Джека весьма сильно недооценивают, хотя он уже чемпион и те, кто помог добиться этого, всегда были аутсайдерами в глазах публики. Делла Маддалену сложно удерживать внизу, поскольку он король скремблов.

И даже если Махачев сможет перевести Делла Маддалену, не думаю, что тому удастся удержать Джека в партере. Единственный способ, которым, на мой взгляд, Джек может проиграть, — это если он попытается неправильно встать и попадётся на один из знаменитых удушающих приёмов Ислама. Кроме того, в плане стойки Джек превосходит Махачева и просто лучше справляется с тем, чтобы свести на нет попытки соперника поймать его на приём», — приводит слова Пейджа портал MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Live
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android