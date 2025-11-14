Топовый боец UFC объяснил, почему у Махачева нет шансов на победу в бою с Делла Маддаленой

10-й номер рейтинга UFC в среднем весе британец Майкл Пейдж поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их бой состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Бой Джека с Исламом, безусловно, вызывает интерес. Хотя он меня раздражает, поскольку из-за него весь дивизион задерживается. Тем не менее их поединок всё равно вызывает восхищение. Мне кажется, что Джека весьма сильно недооценивают, хотя он уже чемпион и те, кто помог добиться этого, всегда были аутсайдерами в глазах публики. Делла Маддалену сложно удерживать внизу, поскольку он король скремблов.

И даже если Махачев сможет перевести Делла Маддалену, не думаю, что тому удастся удержать Джека в партере. Единственный способ, которым, на мой взгляд, Джек может проиграть, — это если он попытается неправильно встать и попадётся на один из знаменитых удушающих приёмов Ислама. Кроме того, в плане стойки Джек превосходит Махачева и просто лучше справляется с тем, чтобы свести на нет попытки соперника поймать его на приём», — приводит слова Пейджа портал MMAJunkie.