Валентина Шевченко заявила, что считает бой с Вэйли Чжан серьёзным испытанием для себя

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, поделилась мыслями насчёт предстоящего боя с экс-чемпионкой UFC в минимальном весе китаянкой Вэйли Чжан. Их поединок состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Это тот бой, который Вэйли хотела получить (смеётся). Мне неважно, с кем я выйду на защиту своего титула. Но, конечно, она невероятный боец, очень сильная и была хорошим чемпионом в минимальном весе. Определённо, наш поединок был тем, который хотели увидеть все фанаты. Звучит весьма заманчиво.

Я готова ко всему, очень хорошо подготовилась к этому бою. Сделаю всё, чтобы добиться победы. Но это будет тяжёлый бой, серьёзное испытание. Я выйду из этого боя победительницей», — приводит слова Шевченко портал AgFight.