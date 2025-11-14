Скидки
Валентина Шевченко заявила, что считает бой с Вэйли Чжан серьёзным испытанием для себя

Валентина Шевченко заявила, что считает бой с Вэйли Чжан серьёзным испытанием для себя
Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, поделилась мыслями насчёт предстоящего боя с экс-чемпионкой UFC в минимальном весе китаянкой Вэйли Чжан. Их поединок состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

«Это тот бой, который Вэйли хотела получить (смеётся). Мне неважно, с кем я выйду на защиту своего титула. Но, конечно, она невероятный боец, очень сильная и была хорошим чемпионом в минимальном весе. Определённо, наш поединок был тем, который хотели увидеть все фанаты. Звучит весьма заманчиво.

Я готова ко всему, очень хорошо подготовилась к этому бою. Сделаю всё, чтобы добиться победы. Но это будет тяжёлый бой, серьёзное испытание. Я выйду из этого боя победительницей», — приводит слова Шевченко портал AgFight.

