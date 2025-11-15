Скидки
«Напротив меня будет один из величайших бойцов UFC». Делла Маддалена — о бое с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена высказался относительно предстоящего поединка с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«У меня такое чувство, будто на моей спине находится какая-то мишень. Конечно, все стремятся стать лидером рейтинга Р4Р, хотя я отношусь к этому более спокойно. Очень горжусь тем, что стал чемпионом, поэтому с нетерпением жду всех предстоящих испытаний.

Определённо, считаю бой с Исламом самым большим вызовом в своей карьере. Всегда хотел, чтобы каждый поединок был всё более и более сложным, так что бой с Махачевым, определённо, соответствует этому принципу.

Схватка с Махачевым — сложный бой и серьёзное испытание, где напротив меня меня будет стоять один из величайших бойцов UFC», — приводит слова Делла Маддалены портал TNT Sports.

