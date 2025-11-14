Скидки
Роман Копылов: мой бой на UFC 322 потенциально может быть лучшим поединком вечера

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с представителем Бразилии Грегори Родригесом, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Роман Копылов
Не началось
Грегори Родригес

«У меня прекрасный соперник. Он ударник, как и я. Вероятно, это будет просто прекрасный бой для всех. Думаю, мы принесём много радости фанатам. Хочу финишировать его, а он — меня. Думаю, потенциально это будет лучший бой вечера», – сказал Копылов на пресс-конференции перед турниром UFC 322.

Копылову 33 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, четыре поражения.

Грегори также 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса 17 побед и шесть поражений.

