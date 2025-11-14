Скидки
Бокс/ММА

Тренер Делла Маддалены: Джек сначала заберёт победную серию Махачева, а потом — Шавката

Бен Викерс, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, рассказал о настрое своего подопечного перед боем с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 322, а также намекнул, с каким соперником в дальнейшем хотел бы увидеть бой Джека.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Обожаю то, что Джек снова выходит андердогом. Сделаю его аутсайдером навсегда. Он просто будет выходить и побеждать любого, кого бы вы ни ставили перед ним. Джек делает это уже последние 10 лет. Он только что прервал серию Белала. А следующий шаг для Джека — забрать серию Ислама Махачева, затем — Шавката.

Джек спокоен и собран. Но он также человек, который точно знает, кем является, на что способен и какое уважение это должно вызывать у других. Конечно, Делла Маддалена никогда не будет об этом просить. Но он будет требовать этого своими выступлениями», — приводит слова Викерса портал FOX Sports Australia.

