Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксёра в мире на данный момент

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон выразил уверенность, что лучшим боксёром в мире в данный момент вне зависимости от весовых категорий является его соотечественник Теренс Кроуфорд.

«Теренс Кроуфорд привлёк 40 млн зрителей [к своему поединку с Саулем Альваресом]. А сколько привлёк Усик [к бою с Дюбуа]? Кроуфорд — лучший боец ​​своего поколения. Знаете, кого считать лучшим? Это не тот, кто лучше всех владеет техникой, а тот, кто может привлечь наибольшее количество людей к своим поединкам», — приводит слова Тайсона портал Hardrock.