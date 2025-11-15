Скидки
Ислам Махачев объяснил, почему жаждет стать двойным чемпионом UFC

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, что для него значит возможная победа в предстоящем поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Стать двойным чемпионом UFC — большое достижение. Например, в России ещё никто не становился таковым. Это было бы большим достижением для моего наследия. Я действительно хочу завоевать этот титул и защитить его. Посмотрим, что будет после боя. Однако думаю, что в этом весе есть очень много хороших бойцов», — приводит слова Махачева портал TNT Sports.

