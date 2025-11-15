Ислам Махачев объяснил, почему жаждет стать двойным чемпионом UFC

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, что для него значит возможная победа в предстоящем поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

«Стать двойным чемпионом UFC — большое достижение. Например, в России ещё никто не становился таковым. Это было бы большим достижением для моего наследия. Я действительно хочу завоевать этот титул и защитить его. Посмотрим, что будет после боя. Однако думаю, что в этом весе есть очень много хороших бойцов», — приводит слова Махачева портал TNT Sports.