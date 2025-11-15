Скидки
Немков: если Махачев победит Делла Маддалену, то будет одним из величайших бойцов в мире

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе, а ныне боец PFL россиянин Вадим Немков выразил уверенность в том, что 34-летний соотечественник Ислам Махачев войдёт в число величайших бойцов ММА в мире, если 16 ноября на турнире UFC 322 ему удастся победить австралийца Джека Делла Маддалену и завоевать титул UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам будет одним из величайших бойцов в мире в случае победы над Делла Маддаленой. Махачев станет чемпионом двух дивизионов, которые считаются одними из самых конкурентных в мире. Победа Ислама будет большим успехом российских смешанных единоборств», – сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

