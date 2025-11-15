Роман Копылов и Грегори Родригес провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 322

Российский боец UFC средней весовой категории (до 84 кг) Роман Копылов и его соперник по предстоящему бою бразилец Грегори Родригес провели итоговую битву взглядов перед турниром UFC 322, который состоится в ночь с 14 на 15 ноября мск в Нью-Йорке (США).

При процедуре взвешивания вес Родригеса составил 84,27 кг, вес Копылова — 84 кг.

Фото: Кадр из трансляции

Копылову 34 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, четыре поражения.

Грегори 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса 17 побед и шесть поражений.

