Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роман Копылов и Грегори Родригес провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 322

Роман Копылов и Грегори Родригес провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 322
Комментарии

Российский боец UFC средней весовой категории (до 84 кг) Роман Копылов и его соперник по предстоящему бою бразилец Грегори Родригес провели итоговую битву взглядов перед турниром UFC 322, который состоится в ночь с 14 на 15 ноября мск в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Роман Копылов
Не началось
Грегори Родригес

При процедуре взвешивания вес Родригеса составил 84,27 кг, вес Копылова — 84 кг.

Фото: Кадр из трансляции

Копылову 34 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, четыре поражения.

Грегори 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса 17 побед и шесть поражений.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Всё готово к турниру
Live
Взвешивание UFC 322: Махачев и Делла Маддалена сделали вес! Всё готово к турниру

Как появился UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android