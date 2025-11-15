Борщёв и Сусуркаев провели финальные битви взглядов перед боями на UFC 322

Российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв, а также соотечественник, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев провели итоговую битву взглядов со своими соперниками перед турниром UFC 322, который состоится в ночь с 14 на 15 ноября мск в Нью-Йорке (США).

Фото: Кадр из трансляции

Борщёву предстоит поединок с представителем Бразилии Матеусом Камило. При процедуре взвешивания соперники показали одинаковый вес — 70,58 кг.

Фото: Кадр из трансляции

Байсангур встретится с американцем Эриком Макконико. Вес россиянина 84 кг, а его соперника — 84,14 кг.

Борщёву 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В рекорде Борщёва восемь побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту у него в рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни ни одного поражения.