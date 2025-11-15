Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Борщёв и Сусуркаев провели финальные битви взглядов перед боями на UFC 322

Борщёв и Сусуркаев провели финальные битви взглядов перед боями на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв, а также соотечественник, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев провели итоговую битву взглядов со своими соперниками перед турниром UFC 322, который состоится в ночь с 14 на 15 ноября мск в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Вячеслав Борщёв — Матеус Камило
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вячеслав Борщёв
Не началось
Матеус Камило

Фото: Кадр из трансляции

Борщёву предстоит поединок с представителем Бразилии Матеусом Камило. При процедуре взвешивания соперники показали одинаковый вес — 70,58 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Эрик Макконико

Фото: Кадр из трансляции

Байсангур встретится с американцем Эриком Макконико. Вес россиянина 84 кг, а его соперника — 84,14 кг.

Борщёву 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В рекорде Борщёва восемь побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту у него в рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни ни одного поражения.

Материалы по теме
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android