Ислам Махачев заявил о полной готовности к титульному бою на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о готовности к чемпионскому бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Остался один день до моей мечты. Один день до самого большого боя в моей жизни. Я готов к этому. Всем спасибо, завтра увидимся», — сказал Махачев на пресс-конференции перед боем.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.