Валентина Шевченко и Вэйли Чжан провели финальную битву взглядов перед чемпионским боем

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, выступающей под флагом Кыргызстана, и китаянка Вэйли Чжан провели финальную битву взглядов перед титульным поединком. Бой между Шевченко и Чжан пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 322 и станет его соглавным событием.

Фото: Кадр из трансляции

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Турнир UFC 322 пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь с 15 на 16 ноября мск, в главном поединке вечера российский боец Ислам Махачев сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.