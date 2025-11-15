Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: где смотреть бой, на каком канале

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В соглавном событии чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

37-летняя представительница Кыргызстана Валентина Шевченко дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на её счету в организации 14 побед, три поражения и одна ничья.

36-летняя китаянка Вэйли Чжан дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в организации 10 побед и два поражения.