Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В соглавном событии чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

Начало бойцовского вечера – в 2:00 мск. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6:00 по московскому времени, поединок Шевченко и Чжан запланирован на 7:30 мск – точное время будет зависеть от боёв, которые пройдут ранее.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.