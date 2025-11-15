Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В соглавном событии чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Начало бойцовского вечера – в 2:00 мск. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6:00 по московскому времени, поединок Шевченко и Чжан запланирован на 7:30 мск – точное время будет зависеть от боёв, которые пройдут ранее.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

