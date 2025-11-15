Роман Копылов — Грегори Родригес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 322. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов сразится с бразильцем Грегори Родригесом.

Начало бойцовского вечера – в 2:00 мск. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6:00 по московскому времени, поединок Копылова и Родригеса запланирован на 4:50 мск – точное время будет зависеть от боёв, которые пройдут ранее.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

Роману Копылову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.