Мусаев: у Маддалены 18 побед подряд, его нельзя списывать

Российский боец Тимур Мусаев по прозвищу Золотой поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой.

«Предстоящий поединок между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой — это именно то противостояние, которое мы все так долго ждали. И пусть многие говорят, что самый громкий бой — это бой против Топурии, я считаю, что со спортивной точки зрения поединок с Маддаленой значит точно не меньше. Ислам переходит в новый вес, а это значит, он получает новый вызов. К тому же это традиционное противостояние ударника и борца, каждый со своим уникальным стилем и подходом к бою.

Я верю в победу Ислама Махачева, но это не значит, что бой будет лёгким для него. Маддалена — серьёзный соперник, и он точно не собирается сдаваться без боя. Он уже показывал, что готов идти до конца в каждом из поединков. У парня 18 побед подряд, его просто нельзя списывать. При этом я считаю, что у Махачева будет более чёткий геймплан, поскольку у него ещё и очень сильная команда. И борьба Махачева должна сделать своё дело в этом противостоянии. В любом случае нас ждёт один из самых интригующих и интересных боёв этого года», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.