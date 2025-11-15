Скидки
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 322. На открытии вечера российский боец, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев встретится с американцем Эриком Макконико. Вес россиянина 84 кг, а его соперника — 84,14 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Эрик Макконико

Начало бойцовского вечера — в 2:00 мск. Поединок Сусуркаева и Макконико запланирован на 2:25 мск.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

