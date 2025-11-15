«Хабиб сломал его». Ислам Махачев объяснил, почему Конор Макгрегор не вернётся в октагон

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о легендарном ирландском бойце и первом двойном чемпионе промоушена Коноре Макгрегоре.

«Нет, этот парень никогда не вернётся. Хабиб сломал его психологически. Этот парень не вернётся. Он больше никогда не будет драться. Я говорил об этом два года назад, и я всё ещё думаю, что он не собирается драться. А теперь, как я слышал, у него дисквалификация от антидопинговой комиссии, и именно поэтому я думаю, что нет. Возможно, Джон Джонс вернётся, чтобы драться в Белом доме, но не Конор», — сказал Махачев на YouTube-канале Complex News.