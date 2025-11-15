Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Подойди ближе». Ислам Махачев обратился к Маддалене на финальной битве взглядов

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев на финальной битве взглядов попросил приблизиться чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джеку Деллу Маддалену. Их остановил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября мск в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера – в 2:00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6:00 мск – точное время зависит от того, как будут проходить поединки, запланированные ранее.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Главным поединком турнира станет титульный бой в полусреднем весе, в котором чемпион лиги из Австралии Джек Делла Маддалена сразится с представителем России Исламом Махачевым. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно, начало этого боя – в 8:00 мск.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели финальную битву взглядов перед титульным боем
