«Подойди ближе». Ислам Махачев обратился к Маддалене на финальной битве взглядов

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев на финальной битве взглядов попросил приблизиться чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джеку Деллу Маддалену. Их остановил президент UFC Дана Уайт.

Фото: UFC в Х

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября мск в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера – в 2:00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6:00 мск – точное время зависит от того, как будут проходить поединки, запланированные ранее.

Главным поединком турнира станет титульный бой в полусреднем весе, в котором чемпион лиги из Австралии Джек Делла Маддалена сразится с представителем России Исламом Махачевым. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно, начало этого боя – в 8:00 мск.