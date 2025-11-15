Тренер Махачева отреагировал на то, что Ислам оказался сильнее Перейры на динамометре

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, прокомментировал результат своего подопечного на динамометре в 161 фунт, превзошедший показатель бразильца Алекса Перейры — 159,2.

«Давным-давно я уже говорил, что Ислам — самый сильный легковес, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. Сила для него никогда не была проблемой; вопрос только в том, сможете ли вы его поймать. Он единственный из всех моих бойцов, кому я позволял спарринговать с более тяжёлыми ребятами. Он был настолько хорош, что я выпускал его против полусредневесов и средневесов. Ислам привык работать с большими парнями», — сказал Мендес на YouTube-канале Helen Yee Sports.