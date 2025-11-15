Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева отреагировал на то, что Ислам оказался сильнее Перейры на динамометре

Тренер Махачева отреагировал на то, что Ислам оказался сильнее Перейры на динамометре
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, прокомментировал результат своего подопечного на динамометре в 161 фунт, превзошедший показатель бразильца Алекса Перейры — 159,2.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Давным-давно я уже говорил, что Ислам — самый сильный легковес, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. Сила для него никогда не была проблемой; вопрос только в том, сможете ли вы его поймать. Он единственный из всех моих бойцов, кому я позволял спарринговать с более тяжёлыми ребятами. Он был настолько хорош, что я выпускал его против полусредневесов и средневесов. Ислам привык работать с большими парнями», — сказал Мендес на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Материалы по теме
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Live
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android