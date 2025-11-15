Ислам Махачев изъявил желание подраться в Белом доме на турнире UFC

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о турнире в Белом доме, который пройдёт в 2026 году.

«Турнир в Белом доме? Да, впервые в истории. Я хочу подраться там, и время как никогда подходящее. Между моим боем и турнирном в Белом доме у меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться и начать новый лагерь», — сказал Махачев на YouTube-канале Complex News.

Следующий поединок Махачев проведёт в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, где в главном бою турнира UFC 322 встретится с действующим обладателем титула в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.