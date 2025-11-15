Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Гонорары Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены за бой 16 ноября 2025

Гонорары Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены за бой 16 ноября 2025 года
Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена получат рекордные гонорары в карьере за титульный бой на турнире UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября. Поединок за пояс в полусреднем весе пройдёт в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

До завоевания пояса Махачев за бой с Бобби Грином получил $ 200 тыс. Первый титульный поединок с Чарльзом Оливейрой принёс ему около $ 1 млн. Две защиты против Александра Волкановски суммарно оцениваются примерно в $ 3 млн, а бой с Дастином Порье — в $ 1,8 млн. Свой текущий рекорд в $ 3,64 млн россиянин установил за поединок с Ренато Мойкано на UFC 311. Противостояние с Делла Маддаленой, имеющее статус объединительного, станет для него новым финансовым пиком.

Для Джека Делла Маддалены нынешний бой также станет самым доходным. На UFC 299 он заработал $ 236 тыс. за победу над Гилбертом Бёрнсом, а завоевание титула на UFC 315 в бою с Белалом Мухаммадом принесло ему уже $ 1,42 млн. Эта сумма сложилась из гарантированного гонорара в $ 500 тыс., бонуса от продаж PPV в $ 850 тыс., бонуса за лучший бой вечера ($ 50 тыс.) и спонсорской премии ($ 32 тыс.). Поскольку теперь чемпионом является австралиец, его гонорар за бой с Махачевым ожидаемо превысит $ 2,34 млн, которые получил Мухаммад в их титульном поединке.

Точные суммы гонораров станут известны после самого турнира UFC 322, когда атлетическая комиссия штата Нью-Йорк опубликует официальные выплаты.

