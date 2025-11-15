Гонорары Валентины Шевченко и Вэйли Чжан за бой 16 ноября 2025 года

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В соглавном событии чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

Самым прибыльным поединком в карьере Шевченко на данный момент стал её бой с Алексой Грассо на UFC 285. Об этом сообщает Essentially Sports. Согласно отчетам, общий гонорар киргизской спортсменки тогда составил $ 1,267 млн — с учётом базового оклада, доли от продаж платных трансляций (PPV) и спонсорских бонусов. На UFC 275 она заработала $ 472 тыс., а на UFC 266 — $ 892 тыс.

Финансовые детали выступлений Вэйли Чжан раскрываются реже, однако известно, что за свой бой на юбилейном UFC 300 китайская спортсменка получила около $ 2 млн. Её базовый оклад за бои оценивается в $ 500 тыс.

Помимо гонораров от UFC, значительную часть доходов обеих чемпионок составляют рекламные контракты. Шевченко сотрудничает с такими брендами, как GuardLab, Brownells и LUCHO Shoes. Чжан, в свою очередь, работала с Estée Lauder, Under Armour, Hyperice и заключала крупную сделку с автомобильным концерном «Ауди».

Ожидается, что Шевченко и Чжан получат рекордные выплаты за свой поединок на UFC 322. Точные суммы станут известны после публикации официального отчёта атлетической комиссии.