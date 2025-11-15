Ислам Махачев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится турнир UFC 322. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего дивизиона.

Ислам Махачев занимает первую строчку рейтинга UFC в лёгком весе. В общем рейтинге лучших бойцов независимо от весовой категории россиянин также стабильно входит в тройку сильнейших. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 27 побед при одном поражении.

В UFC дебют Махачева состоялся в 2015 году. Здесь Ислам провёл 17 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение, проиграв нокаутом Адриано Мартинсу. С тех пор россиянин идёт беспроигрышной серией из 15 побед подряд.

Свой чемпионский титул Махачев завоевал в октябре 2022 года, досрочно победив Чарльза Оливейру. С тех пор он успешно защитил пояс четыре раза, одержав победы над Александром Волкановски (дважды), Дастином Порье и Ренато Мойкано.

Из 27 своих побед Ислам Махачев 10 одержал нокаутом, 11 — сдачей соперника и шесть — решением судей.