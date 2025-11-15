Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джек Делла Маддалена: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Джек Делла Маддалена: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится турнир UFC 322. В главном событии вечера выступит чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена. Он проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым за пояс полусреднего дивизиона.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Джек Делла Маддалена возглавляет рейтинг UFC в полусреднем весе. Австралийский боец обладает профессиональным рекордом в 18 побед при 2 поражениях.

Свою профессиональную карьеру Делла Маддалена начал в 2016 году. После двух стартовых поражений он собрал впечатляющую серию из 16 побед подряд, что и привело его к чемпионскому титулу. Из 18 побед в карьере 12 австралиец одержал нокаутом, 2 — сдачей соперника и 4 — решением судей.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. Это была его первая и пока единственная защита пояса.

Статистика UFC показывает, что Делла Маддалена — высокоактивный боец в стойке. Он наносит в среднем 6,84 значимых удара в минуту при точности 53%. Показатель защиты от тейкдаунов составляет 70%.

Материалы по теме
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Live
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android