Джек Делла Маддалена: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится турнир UFC 322. В главном событии вечера выступит чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена. Он проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым за пояс полусреднего дивизиона.

Джек Делла Маддалена возглавляет рейтинг UFC в полусреднем весе. Австралийский боец обладает профессиональным рекордом в 18 побед при 2 поражениях.

Свою профессиональную карьеру Делла Маддалена начал в 2016 году. После двух стартовых поражений он собрал впечатляющую серию из 16 побед подряд, что и привело его к чемпионскому титулу. Из 18 побед в карьере 12 австралиец одержал нокаутом, 2 — сдачей соперника и 4 — решением судей.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. Это была его первая и пока единственная защита пояса.

Статистика UFC показывает, что Делла Маддалена — высокоактивный боец в стойке. Он наносит в среднем 6,84 значимых удара в минуту при точности 53%. Показатель защиты от тейкдаунов составляет 70%.