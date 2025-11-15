Ислам Махачев: я готов. Завтра, иншаллах, будет новый двойной чемпион

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после финального стердауна с действующим чемпионом полусреднего веса австралийцем Джеком Делла Маддаленой высказался о своей готовности к титульному поединку.

«Я готов. Я провёл самый тяжёлый кэмп в своей жизни, чтобы выйти готовым на этот бой. Так что завтра, иншаллах, будет новый двойной чемпион», — сказал Махачев в видео UFC Eurasia.

Следующий поединок Махачев проведёт в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, где в главном бою турнира UFC 322 встретится с действующим обладателем титула в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.