Ислам Махачев: я готов. Завтра, иншаллах, будет новый двойной чемпион

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после финального стердауна с действующим чемпионом полусреднего веса австралийцем Джеком Делла Маддаленой высказался о своей готовности к титульному поединку.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я готов. Я провёл самый тяжёлый кэмп в своей жизни, чтобы выйти готовым на этот бой. Так что завтра, иншаллах, будет новый двойной чемпион», — сказал Махачев в видео UFC Eurasia.

Следующий поединок Махачев проведёт в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, где в главном бою турнира UFC 322 встретится с действующим обладателем титула в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

