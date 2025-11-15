Скидки
Махачев — об ударной технике: если борьба с Маддаленой не сработает, будем биться в стойке

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о своей ударной технике в сравнении с техникой его оппонента австралийца Джека Делла Маддалены.

— Все говорят о вашей борьбе и доминировании в партере, но как вы оцениваете свою ударную технику в сравнении с техникой Джека Делла Маддалены?
— Люди воспринимают меня просто как борца. Но нет, я могу работать в стойке — я много раз это доказывал. Я могу биться с кем угодно. При этом я понимаю, что мои борьба и грэпплинг лучше, чем у других бойцов. Завтра, если борьба не сработает, мы будем биться в стойке. Я лучший боец в мире, у меня есть все навыки, и я это докажу, — сказал Махачев в видео на YouTube-канале ESPN MMA.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Напомним, турнир UFC 322 состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, где в главном бою Ислам Махачев встретится с действующим обладателем титула в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

