Ислам Махачев назвал, что было самым сложным при подготовке к бою с Делла Маддаленой

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, что было самым трудным при подготовке к титульному поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

— Ты говоришь о сложном лагере, который провёл в нескольких разных местах. Что для тебя было самым сложным?
— Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра всё будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь, — сказал Махачев
ESPN MMA.

