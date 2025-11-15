Ислам Махачев назвал, что было самым сложным при подготовке к бою с Делла Маддаленой

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, что было самым трудным при подготовке к титульному поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

— Ты говоришь о сложном лагере, который провёл в нескольких разных местах. Что для тебя было самым сложным?

— Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра всё будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь, — сказал Махачев

ESPN MMA.