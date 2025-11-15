Кормье дал совет Исламу Махачеву перед боем с Джеком Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет Исламу Махачеву перед главным боем вечера UFC 322. По мнению Кормье, россиянин должен сразу захватить инициативу в поединке.

«Ислам, тебе лучше задать тон этому бою. Ты не можешь сидеть и ждать, пока Джек определит, где и как будет проходить бой. Тебе нужно прижимать его к сетке октагона и заставлять отступать. Если ты заставишь его отступать, это откроет возможности для тейкдаунов, а также позволит наносить удары и пошатнёт уверенность Джека, которая появилась у него после победы над Белалом», — передаёт слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.