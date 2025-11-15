Ислам Махачев сделал прогноз на поединок с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сделал прогноз на титульный поединок с Джеком Далла Маддаленой на турнире UFC 322.

— Какой у тебя прогноз на бой с Джеком?

— Я не могу ничего предсказать, ты же знаешь, но я готовлю себя к тяжёлому бою в течение пяти раундов. Я абсолютно всегда готовлю себя к тяжёлому поединку, но иногда всё получается легко, может быть, и в этот раз это будет легко, но я должен быть готов к пяти трудным раундам.

— Как ты думаешь, что облегчит тебе задачу, если у тебя будет такая возможность?

— Я всегда жду финиша. Если мой соперник допустит несколько небольших ошибок, я его прикончу, — сказал Махачев на YouTube-канале Complex News.