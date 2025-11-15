Скидки
Ислам Махачев оценил уровень борьбы Делла Маддалены перед боем на UFC 322

Перед титульным боем UFC 322 российский боец Ислам Махачев детально проанализировал слабые и сильные стороны действующего чемпиона Джека Делла Маддалены. Россиянин отметил, что австралиец целенаправленно готовился к борьбе, но видит его уязвимые места.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

— Как ты оцениваешь его борьбу? Защита будет хорошей?
— Понимаешь, его борьба хорошая, но не очень. Он может защищаться, но я буду пытаться снова и снова. Если он отобьётся один или два раза, я продолжу, потому что знаю его слабые места. Если я хочу лёгкого боя, мне нужно перевести его в партер и досрочно закончить. Люди думают, что это легко — взять и уложить его. Но я не считаю, что это будет просто, потому что знаю: все последние годы он готовился к борцам — сначала к Белалу, теперь ко мне. Поэтому, я думаю, он улучшил свои борцовские навыки. Он неплох в партере, знает, как защищаться и как подняться с канваса. Так что я не ожидаю, что это будет легко, — заявил Ислам в интервью, опубликованном на YouTube-канале Complex News.

