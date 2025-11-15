Даниэль Кормье заявил, что посетит Дагестан вместе со своим сыном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о своём желании посетить Дагестан вместе с сыном.

«Я планирую отвезти своего ребёнка в Дагестан. Мы с сыном постараемся посетить Дагестан с остальной группой ребят из его класса. У нас есть примерно 8-9 детей, которые попытаются приехать туда. Они уже некоторое время пытаются вытащить меня туда, так что мне пора ехать в Дагестан», — сказал Кормье на YouTube-канале Red Corner MMA.

Ранее Кормье рассказал о том, что группа из восьми воспитанников его школы посетила Дагестан, получив ценный опыт.