Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье заявил, что посетит Дагестан вместе со своим сыном

Даниэль Кормье заявил, что посетит Дагестан вместе со своим сыном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о своём желании посетить Дагестан вместе с сыном.

«Я планирую отвезти своего ребёнка в Дагестан. Мы с сыном постараемся посетить Дагестан с остальной группой ребят из его класса. У нас есть примерно 8-9 детей, которые попытаются приехать туда. Они уже некоторое время пытаются вытащить меня туда, так что мне пора ехать в Дагестан», — сказал Кормье на YouTube-канале Red Corner MMA.

Ранее Кормье рассказал о том, что группа из восьми воспитанников его школы посетила Дагестан, получив ценный опыт.

Материалы по теме
«Им пошло на пользу». Кормье рассказал, как отправлял воспитанников из США в Дагестан
Материалы по теме
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Live
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android