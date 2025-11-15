Мендес — о вызовах Топурии: мне нравится, что он сосредоточен только на Исламе

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, прокомментировал вызовы, которые Илия Топурия бросает его подопечному. По мнению тренера, испанец ведёт себя корректно, концентрируясь только на потенциальном бою с россиянином.

«Он вызывает Ислама, и что мне в нём нравится, так это то, что он сосредоточен только на нём. Он не нападает ни на кого другого. Боец может атаковать другого бойца сколько угодно. Пусть так и остаётся. Меня устраивает, как он это делает», — сказал Мендес в интервью, опубликованном на YouTube-канале WEIGHING IN.

Илия Топурия неоднократно вызывал Ислама Махачева на бой, ещё до того, как россиянин объявил о смене дивизиона.