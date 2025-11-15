Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мендес — о вызовах Топурии: мне нравится, что он сосредоточен только на Исламе

Мендес — о вызовах Топурии: мне нравится, что он сосредоточен только на Исламе
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, прокомментировал вызовы, которые Илия Топурия бросает его подопечному. По мнению тренера, испанец ведёт себя корректно, концентрируясь только на потенциальном бою с россиянином.

«Он вызывает Ислама, и что мне в нём нравится, так это то, что он сосредоточен только на нём. Он не нападает ни на кого другого. Боец может атаковать другого бойца сколько угодно. Пусть так и остаётся. Меня устраивает, как он это делает», — сказал Мендес в интервью, опубликованном на YouTube-канале WEIGHING IN.

Илия Топурия неоднократно вызывал Ислама Махачева на бой, ещё до того, как россиянин объявил о смене дивизиона.

Материалы по теме
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Live
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android